В кислородной терапии нуждается больше половины пациентов с COVID-19 – Ляшко

В Украине кислородом обеспечено более 70% больничных коек, заявил главный санитарный врач – замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко сообщил, что в Украине свободны почти 30 тыс. коек с кислородом Фото: Віктор Ляшко / Facebook

В Украине более половины пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, нуждаются в кислородной поддержке. Об этом в Facebook сообщил замминистра здравоохранения Украины – главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас 55–60% госпитализированных нуждаются в лечении кислородом. Всего в больницах, перепрофилированных под оказание медицинской помощи людям с коронавирусной болезнью, – 64 349 коек. Из них 44 436 коек с кислородом, это почти 70% от общего количества отведенных коек", – отметил он.

Ляшко добавил, что на сегодняшний день в украинских больницах свободны почти 30 тыс. коек с кислородом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине к 26 декабря коронавирусом заразилось более 1 млн человек, из них 17,7 тыс. скончались, выздоровело более 651 тыс. человек.