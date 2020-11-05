В Краматорске развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19 – Степанов

В Краматорске Донецкой области оборудуют мобильный госпиталь для лечения больных COVID-19 на 500 – 100 коек. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

От 500 до тысячи мест будет создано в мобильном госпитале, который создадут в Краматорске Фото: depositphotos.com

В проблемных регионах Украины, в которых не хватает больничных мест для лечения пациентов с COVID-19, будут разворачивать мобильные госпитали. Об этом 5 ноября на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если мы говорим про Донецкую область, выбрана локация – город Краматорск. Рассматривается несколько вариантов, где именно мобильный госпиталь будет развернут. Рассчитываем, что нам будет нужно от 500 до тысячи коек", – сказал министр.

По его словам, были проведены подсчеты необходимой суммы для покупки оборудования, покупку кроватей, на зарплаты медперсонала.

За последние сутки в Украине COVID-19 подтвердили у рекордного количества человек – 9850, об этом сообщил 5 ноября министр здравоохранения Максим Степанов. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 430 467 случаев коронавирусной инфекции. Умерло 7924 больных COVID-19, вылечилось 184 782 человека. В Донецкой области с начала эпидемии выявлено 12 873 случаев COVID-19.