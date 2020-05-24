В Кропивницком в люке нашли женщину, пропавшую три дня назад

44-летняя женщина, которая три дня назад упала в люк теплотрассы, была истощена. Ее достали.

24 мая в Кропивницком в люке нашли женщину, которую искали несколько дней. Об этом проинформировали в Facebook местного дома "Милосердие".

"Сегодня дом "Милосердие" развозил еду по городу для бедных людей. И в люке теплотрассы обнаружили женщину Лену [в возрасте] 44 года в очень тяжелом состоянии. Три дня назад она упала туда ночью, и только сегодня мы ее обнаружили. Сразу вызвали все службы города, и ее спасли", – говорится в сообщении.

В "Милосердии" отметили, что пострадавшая "была очень истощена".

В управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области уточнили, что инцидент произошел на улице Героев Украины. Пострадавшая – 1974 года рождения.