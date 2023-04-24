В Минздраве рассказали, когда в Украине исчезнут медкомиссии, которые устанавливают инвалидность

С 2025 года в Украине исчезнут медкомиссии, которые устанавливают инвалидность Фото: depositphotos.com

"Мы поставили цель, чтобы с 1 января 2025 года их не было", – заявил министр.

По словам Ляшко, для замены системы МСЭК современной системой реабилитации и адаптации необходимы изменения в 19 законах и 49 подзаконных актов.

Впрочем, глава Минздрава заверил, что эти изменения будут внесены.