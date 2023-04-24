В Минздраве рассказали, когда в Украине исчезнут медкомиссии, которые устанавливают инвалидность

"Мы поставили цель, чтобы с 1 января 2025 года их не было", – заявил министр.
По словам Ляшко, для замены системы МСЭК современной системой реабилитации и адаптации необходимы изменения в 19 законах и 49 подзаконных актов.
Впрочем, глава Минздрава заверил, что эти изменения будут внесены.
17 марта Ляшко анонсировал реформу системы проведения медико-социальной экспертизы, которая устанавливает инвалидность, пишет "Украинская правда". В Украине планируют создавать мультидисциплинарные реабилитационные команды и переводить систему МСЭК в электронный формат.
По словам министра, сначала человек, который нуждается в долговременной реабилитации, будет попадать в учреждение здравоохранения. В Украине сейчас есть 244 учреждения здравоохранения, которые проводят стационарную реабилитацию и имеют контракты с НСЗУ. На базе этих учреждений будут сформированы мультидисциплинарные реабилитационные команды, которые будут разрабатывать индивидуальный план реабилитации. Некоторым людям с инвалидностью потребуется обучение, если потеря функциональности не позволит вернуться на старое место работы.
Для людей, которые не смогут работать, будет доступна сервисная социальная услуга. Через Министерство социальной политики человека обеспечат помощью от социального работника, а государство будет компенсировать некоторые расходы. Ляшко уверен, что реформа поможет уменьшить коррупцию, связанную с работой МСЭК.