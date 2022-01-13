В Нацсовете заявили о большом количестве русскоязычного контента на украинских каналах в новогодние дни

Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что количество русскоязычного контента возмутило зрителей.

"Столько недовольства зрителей и жалоб мы не получали уже давно", – подчеркнул он.

В Нацсовете пока не назвали каналы-нарушители.

"Мониторинг очень объемный и основательный, поэтому нам необходимо немного времени, чтобы все цифры проверить и подробно свести по всем процентам языковое наполнение. Но обязательно все признаки нарушений будут обнародованы и рассмотрены во время ближайших заседаний, и Национальный совет будет принимать соответствующие меры", – сообщил Оноприенко.

По словам первого заместителя главы Нацсовета Валентина Коваля, самые высокие рейтинги во время новогодних праздников были у телеканалов "1+1" и "Украина", которые показывали продукт собственного производства.

"Выходит, что каналы, которые сделали ставки на советские фильмы, точно проиграли. Это заметно на канале СТБ, где были не присущие этому каналу программы и его зритель наверняка был мало готов к просмотру кинофильма "Девчата", – сказал канал.

По мнению членов Нацсовета, телеканалам следовало бы показывать более качественный контент.