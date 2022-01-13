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В Нацсовете заявили о большом количестве русскоязычного контента на украинских каналах в новогодние дни

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По мнению членов Нацсовета, телеканалам следовало показывать более качественный контент
По мнению членов Нацсовета, телеканалам следовало показывать более качественный контент
Фото: depositphotos.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания провел мониторинг эфира украинских телеканалов 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года и заявил о большом количестве русскоязычного контента. Об этом говорилось на заседании регулятора 13 января, сообщило агентство "Укринформ".

Член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что количество русскоязычного контента возмутило зрителей.

"Столько недовольства зрителей и жалоб мы не получали уже давно", – подчеркнул он.

В Нацсовете пока не назвали каналы-нарушители.

"Мониторинг очень объемный и основательный, поэтому нам необходимо немного времени, чтобы все цифры проверить и подробно свести по всем процентам языковое наполнение. Но обязательно все признаки нарушений будут обнародованы и рассмотрены во время ближайших заседаний, и Национальный совет будет принимать соответствующие меры", – сообщил Оноприенко.

По словам первого заместителя главы Нацсовета Валентина Коваля, самые высокие рейтинги во время новогодних праздников были у телеканалов "1+1" и "Украина", которые показывали продукт собственного производства.

"Выходит, что каналы, которые сделали ставки на советские фильмы, точно проиграли. Это заметно на канале СТБ, где были не присущие этому каналу программы и его зритель наверняка был мало готов к просмотру кинофильма "Девчата", – сказал канал.

По мнению членов Нацсовета, телеканалам следовало бы показывать более качественный контент.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.

Конституционный Суд Украины 14 июля в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины. Кроме того, "применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка, а нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо", отметил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Согласно данным опроса, проведенного с 29 июля по 4 августа Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, 54,9% украинцев поддерживают нормы языкового закона, обязывающие использовать украинский язык в сфере обслуживания. 33,2% граждан считают, что в последнее время использования украинского языка стало существенно больше.

При этом почти 80% украинцев считают родным языком украинский.

Теги: Украина, украинский язык, фильм, Нацсовет, Максим Оноприенко
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