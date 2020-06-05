В Нацполиции могут расследовать организацию псевдомитингов под "Укрзалізницею" – СМИ

Проплаченные участники митингов не имеют отношения к АО "Укрзалізниця", пишет "24 канал" со ссылкой на заявление профсоюза перевозчика.

Председатель профсоюза первичной профсоюзной организации филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзалізниця" обратилась в Нацполицию с заявлением о псевдомитингующих под стенами компании. Она отмечает, что под "Укрзалізницею" и Мининфраструктуры ежедневно собираются проплаченные митинги против перевозчика, пишет сайт "24 канала".

Проплаченными участниками, отметили профсоюзе, являются лица, которые никакого отношения к АО "Укрзалізниця" не имеют; организаторы и исполнители массовых мероприятий – Сергей Опря, Леонид Павленко и Иван Здовбицкий, к организации может быть также причастен и.о. председателя правления ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" Василий Дутчак.

Глава профсоюза попросила Нацполицию начать досудебное расследование в уголовном производстве.

"24 канал" пишет, что проплаченные митинги в том числе могут быть связаны с компаниями, которые не допустили к тендеру по закупке масел из-за неполноты представленных документов.

"В войне за попытку "нагреть карман" на тендере соревнуются компании, которые поставляют масла двух производителей: ООО "Миро" (продукция ООО НПП "Агринол") и ООО "Август Пром", ООО "Торум", ООО "КСМ-Трейд" (продукция – ООО "КСМ-Протек")", – писал портал.

При этом Антимонопольный комитет признал правомерность решений "Укрзалізниці" на тендере.

"КЭВРЗ – частное акционерное общество, 100% акций которого принадлежит "Укрзалізниці", занимается ремонтами пригородных электропоездов. Ежегодный оборот предприятия – свыше 600 млн грн. Как утверждают источники в УЗ, в ходе недавнего аудита предприятия был выявлен ряд грубейших нарушений и был поднят вопрос об увольнении с должности Василия Дутчака. После этого под стены УЗ и МИУ регулярно начали ходит псевдомитингующие", – пишет "24 канал".