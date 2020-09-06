В Николаеве COVID-19 обнаружили в шести учебных заведениях

В Николаеве на самоизоляцию отправили по одному классу в школах №19, №20, №46, №29, а также по одной группе в детсадах №71 и №95.

В Николаевской области с начала пандемии 1665 подтвержденных случаев заболевания Фото: depositphotos.com

В Николаеве в четырех школах в двух детских садах обнаружили случаи COVID-19, некоторые классы отправили на самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба областной госадминистрации в Facebook.

"Случаи заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрированы среди детей и персонала шести организованных детских учреждений (все в Николаеве)", – говорится в сообщении.

На самоизоляцию отправили по одному классу в школах №19, №20, №46, №29, а также по одной группе в детсадах №71 и №95.

Кроме того, на самоизоляцию через выявленный случай заболевания среди работников отправили пятерых сотрудников школы-интерната в селе Мешково-Погорелово.

Всего в области с начала пандемии 1665 подтвержденных случаев заболевания, 38 человек умерли.

В Украине зарегистрировано 135 894 случая COVID-19, 2846 человек умерли, 62 227 пациентов уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.