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В Одессе от COVID-19 скончалась директор школы

В мэрии Одессы сообщили о смерти от коронавирусной инфекции 74-летней женщины. Глава гороно Елена Буйневич уточнила, что речь идет о директоре городской школы №1 Елене Масленко.

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Масленко руководила школой №1
Масленко руководила школой №1
Фото: mrvo.od.ua

В Одессе от коронавирусной инфекции умерла директор общеобразовательной школы №1 Елена Масленко. Об этом 16 мая в Facebook сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

"Горе. Ушла из жизни директор первой школы, Елена Павловна Масленко. Соболезнования близким, ученикам, друзьям. Очень больно. Почивайте с миром", – написала она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1341478186054448&id=100005768370902

17 мая Одесский горсовет проинформировал о двух новых смертях от COVID-19.

"За последние сутки зарегистрировано два летальных случая у пациентов с COVID-19 – у одесситки в возрасте 74 года, а также у врача-реаниматолога городской клинической больницы №10. Пациенты находились в тяжелом состоянии в городской инфекционной больнице", – рассказали в ведомстве.

По данным "Думской", 74-летняя умершая – это и есть директор школы.

По состоянию на 17 мая в Одессе от коронавирусной инфекции скончались в общей сложности пять человек. До этого умирали по одному человеку 22 апреля, 6 мая и 15 мая.

В Украине коронавирус подтвержден у 18 291 жителя, 514 из них умерли.

Теги: Одесса, смерть, школа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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