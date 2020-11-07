В Одессе установят памятник Михаилу Жванецкому

В Одессе будет объявлен конкурс на создание монумента писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов: Я уверен, что мы поставим памятник Михаилу Жванецкому на одноименном бульваре Жванецкого Фото: truhanov_official / Instagram

Городской голова Одессы Геннадий Труханов предложил установить в городе памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому. Об этом пишет 6 ноября Telegram-канал "Первый городской. Одесса".

"Я уверен, что мы поставим памятник Михаилу Жванецкому на одноименном бульваре Жванецкого. И это будет абсолютно правильно. По-одесски. Дань глубокого уважения самому великому одесситу. Мы объявим конкурс. Фактически я это уже сделал. Я попрошу нашего председателя комиссии по дизайну Михаила Реву объявить это в творческих коллективах и установить определенные сроки, а потом мы дальше определим победителя", – сказал Труханов.

О смерти Жванецкого сообщили 6 ноября. Ему было 86 лет. За месяц до этого представитель сатирика объявил, что тот завершает концертную деятельность, но будет продолжать писать книги.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов. Жванецкий – автор книг "Встречи на улицах", "Год за два", "Моя Одесса", "Женщины", "Одесские дачи", "Собрание произведений". В последнее время сатирик вместе с женой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием жил в Москве.

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в "белый список" деятелей искусства, которые поддержали Украину.