В офисе омбудсмена взяли на контроль громкое дело об изнасиловании несовершеннолетней в Закарпатье

Лубинец отметил, что во время судебного процесса права потерпевшей были грубо нарушены – в частности, ее права представляла служба защиты детей местного сельсовета, которая дала насильникам положительные характеристики. По словам обмудсмена, предпринимаются меры для решения этой ситуации.

Представитель секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека совершил визит непосредственно по месту жительства девочки и пообщался с ее отцом и бабушкой, которые дали согласие относительно принятия мер, направленных на восстановление прав ребенка.

"Работник высказал нашу позицию по восстановлению прав ребенка, возможности привлечения представителей правозащитных организаций и адвокатов, привлечения международных организаций по предоставлению квалифицированной психологической помощи и реабилитации", – написал Лубинец.

По его словам, будут тщательно проанализированы действия судьи и будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия. Также анализу подвергнутся действия прокуратуры. соответствующее письмо будет направлено на имя генпрокурора и в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

"Также проанализируем деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки в суде. Ведь, как оказалось, мать одного из ребят также является работницей той службы соцзащиты детей. Поэтому есть сомнения в "беспристрастности" и профессиональности представления интересов девочки. К тому же сомневаюсь в профессиональности действий областного руководства. Ведь событие произошло еще летом 2021 года, однако суд вынес приговор по делу только сейчас", – написал Лубинец.

Он подчеркнул, что дело находится на его контроле, зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство.