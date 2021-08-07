В пяти областях Украины превышена динамика госпитализаций пациентов с COVID-19

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Донецкой (53,5%), Ивано-Франковской (52,8%), Ровенской (106,3%), Тернопольской (160%) и Черкасской (70%) областях.

Также в Ивано-Франковской области охват тестированием на коронавирус составляет 285 тестов на 100 тыс. человек при норме в 300 тестов.

Инфографика: moz.gov.ua

Другие показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.