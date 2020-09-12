В распродаже тюрем основной интерес для покупателей представляют земельные участки – Минюст Украины

Тюрьмы, которые Министерство юстиции Украины выставляет на продажу, находятся в плохом техническом состоянии. Вряд ли инвесторы захотят восстанавливать в помещениях инфраструктуру. Такое мнение высказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

В инициированной Министерством юстиции Украины распродаже тюрем основной интерес для покупателей представляют не помещения, а земельные участки. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщил 11 сентября правительственный портал.

"Учреждения находятся в плохом техническом состоянии. Мы понимаем, что покупатель вряд ли захочет заниматься этими помещениями именно как тюремной инфраструктурой. Скорее всего, произойдет смена их целевого назначения и будут построены новые помещения", – отметила Высоцкая.

По ее информации, на продажу выставят помещения, в которых уже минимум год не жили осужденные, эти учреждения не функционировали как тюрьмы. Они в свое время были законсервированы, их просто охраняют, обслуживают за счет государственных средств.

Информацию о состоянии, площади помещений, земельных участках, на которых они расположены, сообщат участникам аукциона. Объекты инфраструктуры пенитенциарной системы уйдут с молотка через площадку ProZorrо, сказано в сообщении.

"Официально торгов по продаже тюрем еще нет. Мы находимся в процессе подготовки документов. Но мы заранее публично объявляем о такой продаже для того, чтобы, во-первых, как можно больший круг потенциальных покупателей смог узнать о нашей инициативе и о возможности приобрести эти помещения. А во-вторых, для того, чтобы торги состоялись на открытом, прозрачном аукционе и государственное имущество было отчуждено по справедливой, рыночной цене", – подчеркнула заместитель министра.

В ноябре 2019 года министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также на повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.

Комментируя запуск первого этапа сокращения тюрем, министр подчеркнул, что Минюст не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

В июне министр говорил, что в Украине 27 законсервированных тюрем, которые можно продать.