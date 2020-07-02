В Северодонецке прокурору объявили подозрение в деле о незаконном задержании восьми человек – Офис генпрокурора

По данным Офиса генпрокурора Украины, прокурор Северодонецкой прокуратуры Луганской области незаконно потребовал задержать семь женщин, одна из которых была беременная.

Людей задерживали за игорный бизнес, отметили в ОГП Фото: pixabay.com

Прокурору Северодонецкой местной прокуратуры Луганской области объявили подозрение по делу о незаконном задержании восьми человек. Об этом 2 июля проинформировал Офис генерального прокурора (ОГП) Украины.

"По данным следствия, прокурор, выполняя функции процессуального руководителя в производстве по факту занятия игорным бизнесом, предоставил следователям полиции незаконное указание задержать восемь человек и поместить их в изолятор временного содержания. Среди задержанных было семь женщин, одна из которых беременная", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора объяснили, что занятие игорным бизнесом, согласно украинскому законодательству, не предполагает задержания без решения суда.

"Правоохранители не имели правовых оснований для задержания и своими действиями грубо нарушили право на свободу подозреваемых лиц", – подчеркнули в ОГП.

Расследование проводится по ч. 3 ст. 27 (соучастие), ч. 2 ст. 28 (правонарушение, совершенное группой лиц) и ч. 3 ст. 371 (незаконное задержание или содержание под арестом) Уголовного кодекса Украины

"По данному факту в апреле 2020 года прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями ГБР, расположенного в Краматорске, сообщили пяти следователям о подозрении в совершении незаконного задержания", – отметили в ведомстве.