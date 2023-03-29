В системе YouControl теперь будут отображаться данные из "Миротворца"

В YouControl будет отображаться только самая важная информация о внесенных в "Миротворец" данных для идентификации личности Фото: YouControl / Facebook

Как отмечают в YouControl, сотрудничество с клиентами или партнерами из этой базы может, в первую очередь, нести репутационные риски, особенно в условиях полномасштабного вторжения. Для отдельных видов деятельности (преимущественно в финансовом секторе) связи с лицами из "Миротворца" могут стать основанием для отказа в предоставлении услуг.

Также попадание контрагента в базу может свидетельствовать о нарушении им законодательства Украины – в частности, о финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.

В YouControl будет отображаться только самая важная информация для идентификации личности. Более детальное изучение возможно на странице первоисточника при переходе по ссылке.

"Для удобства пользователей мы адаптировали поиск среди всех вариантов фамилии, имени и отчества, в том числе среди альтернативных имен. Благодаря этому вы сможете легко находить необходимые данные – даже в случае ошибок при написании или транслитерации. Заметим, что включение лиц в реестр происходит по инициативе его авторов и общественных деятелей, поэтому может быть субъективным", – добавили в YouControl.