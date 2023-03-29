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В системе YouControl теперь будут отображаться данные из "Миротворца"

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В YouControl будет отображаться только самая важная информация о внесенных в "Миротворец" данных для идентификации личности
В YouControl будет отображаться только самая важная информация о внесенных в "Миротворец" данных для идентификации личности
Фото: YouControl / Facebook

В системе YouControl теперь будут отображаться данные из "Миротворца" – самого полного в Украине реестра преступников против национальной безопасности. Информация уже доступна при проверке физических лиц и в YouScore, сообщили в YouControl 29 марта.

Как отмечают в YouControl, сотрудничество с клиентами или партнерами из этой базы может, в первую очередь, нести репутационные риски, особенно в условиях полномасштабного вторжения. Для отдельных видов деятельности (преимущественно в финансовом секторе) связи с лицами из "Миротворца" могут стать основанием для отказа в предоставлении услуг.

Также попадание контрагента в базу может свидетельствовать о нарушении им законодательства Украины – в частности, о финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.

В YouControl будет отображаться только самая важная информация для идентификации личности. Более детальное изучение возможно на странице первоисточника при переходе по ссылке.

"Для удобства пользователей мы адаптировали поиск среди всех вариантов фамилии, имени и отчества, в том числе среди альтернативных имен. Благодаря этому вы сможете легко находить необходимые данные – даже в случае ошибок при написании или транслитерации. Заметим, что включение лиц в реестр происходит по инициативе его авторов и общественных деятелей, поэтому может быть субъективным", – добавили в YouControl.

Контекст:

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Организация называет себя центром исследования признаков преступлений против национальной безопасности.

Волонтеры сайта "Миротворец" создали карту локализации российских сепаратистов, террористов и боевиков, воевавших против Украины.

В базу проекта вносят пособников террористов, нарушителей международно признанных границ Украины, тех, кто, по мнению участников проекта, совершает действия, направленные против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, сайт, безопасность, сайт Миротворец, деятельность
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