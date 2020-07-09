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В СИЗО Чернигова двое заключенных отказались от еды – офис омбудсмена

Во время мониторингового визита в Черниговское СИЗО представители омбудсмена узнали, что один из заключенных отказался от еды из-за плохих условий содержания, рассказали в офисе украинского омбудсмена.

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Здание СИЗО построено около 250 лет назад
Здание СИЗО построено около 250 лет назад
Фото: ombudsman.gov.ua

В следственном изоляторе Чернигова два содержащихся там человека отказались от еды. Об этом 9 июля проинформировали в офисе омбудсмена Украины после мониторингового визита в СИЗО.

"На время визита в учреждении были выявлены два человека, которые отказались от приема пищи, один из которых – из-за ненадлежащих условий содержания. Состояние здоровья голодающих находится на постоянном контроле медицинского персонала", – говорится в сообщении.

В офисе омбудсмена рассказали, что один из осужденных, которого оставили в СИЗО для хозяйственных работ и которого привлекали к приготовлению пищи, не имел медицинской книжки.

"Из-за недостаточного количества холодильного оборудования нарушается товарное соседство продуктов питания в пищеблоке и на продуктовом складе учреждения. В рационе питания большинства содержащихся отсутствует рыба", – отметили в отчете.

Здание СИЗО в Чернигове построено около 250 лет назад, его коммуникации изношены, отметили в офисе омбудсмена. В следственном изоляторе содержится более 400 человек при допустимых 375-ти.

25 мая Министерство юстиции уведомило об открытии в Черниговском СИЗО платных камер. По словам замминистра Елены Высоцкой, стоимость платных камер составляет 500 грн в сутки, 1600 грн – в неделю и 3500 грн – в месяц.

Теги: Чернигов, СИЗО, заключенные, продукты, голод, голодовка, омбудсмен, визит
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