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В суд направлено дело полицейского из Кривого Рога, при сыне ударившего собаку вилами – ГБР

Бродячую собаку, которую проколол вилами полицейский из Кривого Рога, спасли очевидцы, отметили в Госбюро расследований.

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В ГБР отметили, что полицейскому грозит лишение свободы на срок до восьми лет
В ГБР отметили, что полицейскому грозит лишение свободы на срок до восьми лет
Фото: dbr.gov.ua

В суд направлены материалы уголовного производства в отношении полицейского из Кривого Рога, которого обвиняют в жестоком обращении с животным. Об этом 1 февраля проинформировали в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Следствием установлено, что 2 марта 2019 года до полицейского и его малолетнего сына на расстояние около двух метров подошла бездомная собака и начала лаять. Правоохранитель, который в это время убирал территорию возле своего дома, ударил животное вилами", – сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что полицейский "после этого отвел сына в дом, а сам вернулся на улицу".

"Догнал пса и воткнул вилы в его тело, поднял и швырнул в костер, который развел незадолго до инцидента. От гибели животного спасли очевидцы происшествия", – объяснили в Госбюро.

В ведомстве подчеркнули, что в случае, если вина полицейского будет доказана, его могут лишить свободы на срок до восьми лет.

Теги: животные, собаки, полицейский, уголовное производство, суд, ГБР
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