В Сумской области разоблачили чиновников на масштабной незаконной вырубке леса

Сумма ущерба, нанесенного государству в результате незаконной вырубки леса в Сумской области, составила почти 1 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц агролесхоза, причастных к масштабной незаконной вырубке деревьев коммунального лесного фонда в Сумской области. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, фигуранты организовали схему незаконной вырубки деревьев и реализации их коммерческим структурам. Для проведения сделок злоумышленники противоправно выписывали лесорубные билеты, которые давали право на проведение повторных санитарных вырубок.

По подсчетам экспертов, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 1 млн грн.

В ходе обысков в рабочих кабинетах и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли документацию, подтверждающую их противоправные действия.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины, одному из руководителей агролесхоза сообщили о подозрении.