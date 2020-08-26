В Тернополе от коронавируса умерла роженица – гражданка Замбии

Врачам роддома в Тернополе удалось спасти ребенка гражданки Замбии, которая умерла от COVID-19.

В роддоме Тернополя от коронавируса умерла роженица – гражданка Замбии. Об этом 26 августа в Telegram сообщает городской оперативный штаб.

По имеющимся данным, 29-летняя женщина, у которой был диагностирован COVID-19, скончалась после экстренного кесарева сечения.

Врачам роддома удалось спасти ребенка замбийской роженицы.

По состоянию на 26 августа количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались, 53 454 пациента уже выздоровели.

В Тернопольской области зафиксировано 5104 случая коронавируса, умер 61 человек.