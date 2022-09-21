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В Тернополе с 22 сентября возобновляют масочный режим

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Власти Тернополя с 22 сентября возвращают масочный режим в городе
Власти Тернополя с 22 сентября возвращают масочный режим в городе
Фото: depositphotos.com

В Тернополе с 22 сентября возобновляется обязательное ношение масок. Такое решение было принято 21 сентября на заседание городского штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера, сообщает мэрия города.

"Одевать маски необходимо будет во время поездок в общественном транспорте, во время пребывания в магазинах, ТРЦ, заведениях питания и религиозных учреждениях. Также маски должны будут носить водители и кондукторы на маршрутах общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что работники учебных заведений будут самостоятельно принимать решение о введении масочного режима для детей в возрасте от 12 лет и работников учреждения, принимая во внимание состояние заболеваемости.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 февраля 2022 года в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.

После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.

19 сентября в Минздраве сообщили, что с конца июля в Украине растет заболеваемость COVID-19. За прошедшую неделю было выявлено почти 37 тыс. случаев. В Украине не собираются вводить локдаун в связи с коронавирусом, но возможны другие карантинные меры и ограничения в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.

Теги: Тернополь, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, маски, локдаун
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