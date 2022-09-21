В Тернополе с 22 сентября возобновляют масочный режим

"Одевать маски необходимо будет во время поездок в общественном транспорте, во время пребывания в магазинах, ТРЦ, заведениях питания и религиозных учреждениях. Также маски должны будут носить водители и кондукторы на маршрутах общественного транспорта", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что работники учебных заведений будут самостоятельно принимать решение о введении масочного режима для детей в возрасте от 12 лет и работников учреждения, принимая во внимание состояние заболеваемости.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 февраля 2022 года в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерли.
После начала вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19. В марте глава Минздрава Виктор Ляшко говорил, что министерство в среднем регистрирует по 5–6 тыс. случаев коронавирусной инфекции в сутки.
19 сентября в Минздраве сообщили, что с конца июля в Украине растет заболеваемость COVID-19. За прошедшую неделю было выявлено почти 37 тыс. случаев. В Украине не собираются вводить локдаун в связи с коронавирусом, но возможны другие карантинные меры и ограничения в зависимости от эпидемической ситуации в регионах.