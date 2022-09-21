В Тернополе с 22 сентября возобновляют масочный режим

"Одевать маски необходимо будет во время поездок в общественном транспорте, во время пребывания в магазинах, ТРЦ, заведениях питания и религиозных учреждениях. Также маски должны будут носить водители и кондукторы на маршрутах общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что работники учебных заведений будут самостоятельно принимать решение о введении масочного режима для детей в возрасте от 12 лет и работников учреждения, принимая во внимание состояние заболеваемости.