В Тернополе школьников отправили на каникулы до конца локдауна

В связи с обращениями родителей учеников, которые во время локдауна вынуждены учиться дистанционно, в Тернополе власти ввели до конца ограничений каникулы.

Запланированные на февраль каникулы в Тернополе подвинули на январь Фото: depositphotos.com

В Тернополе с 18-го по 24 января в школах ввели зимние каникулы. Об этом говорится на сайте Тернопольского городского совета.

В ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято педагогами города после неоднократных обращений родителей школьников.

"Сейчас ученики учатся дистанционно. Многие родители такой ситуацией недовольны и обращались к нам с просьбой сделать сейчас каникулы в школах. Таким образом, каникулы, которые должны быть в феврале, перенесены на январь. А уже после их завершения ученики вернутся к привычной форме обучения", – сообщил городской голова Сергей Надал.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,15 млн человек, в мире подтвердили более 93 млн случаев коронавирусной инфекции.