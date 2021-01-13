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"У нас плавный вход в локдаун". Садовый рассказал, почему во Львове работают ярмарки

Во Львове, несмотря на карантинные ограничения, продолжают работать рождественские ярмарки. Мэр города Андрей Садовый говорит, что "Рождество для Львова – это один из самых любимых праздников, это нельзя так резко остановить".

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Садовый: Мы законопослушные люди, но должен быть и здравый смысл
Садовый: Мы законопослушные люди, но должен быть и здравый смысл
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе проходит плавный выход из рождественских праздников, поэтому во Львове, несмотря на ограничения, работают ярмарки. Об этом он рассказал в интервью hromadske.

По его словам, Киев, где ярмарки закрыли, и Львов – это разные города, поэтому Львов требует особого внимания.

"У нас плавный выход из Рождества и плавный вход в локдаун. Если люди закупили продукты и их надо распродать, то они их распродали. Сегодня немножко другая ситуация. Мы законопослушные люди, но должен быть и здравый смысл. Рождество для Львова – это один из самых любимых праздников, это нельзя так резко остановить", – сказал политик.

Он подчеркнул, что во время локдауна разрешается продавать кофе на вынос, поэтому его и продают на ярмарках, там же продают и носки, которые в супермаркете нельзя продавать. Журналистка hromadske, которая была во Львове, рассказала, что также на вынос продают еду на ярмарке. Для этого убрали столики с фудкорта, но меньше людей от этого не стало.

Кроме того, на вопрос, почему же нельзя было отменять Рождество во Львове, Садовый ответил: "Потому что так в Библии написано, что Рождество должно быть. Я не буду спорить с такими серьезными книгами".

Накануне новогодних праздников Садовый заявил, что нельзя отменять празднование Рождества, так как в его городе в это время особая атмосфера.

С 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию

По состоянию на 13 января в Украине зарегистрировано 1 130 839 случаев коронавирусной инфекции, из них 6409 – за последние сутки. Умерло 20 214 пациентов с COVID-19, а 826 871 человек выздоровели.

Теги: Львов, Андрей Садовый, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, локдаун
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