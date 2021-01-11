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В Киеве из-за локдауна начался демонтаж главной елки

11 января в Киеве начали демонтаж главной елки страны, а также всех новогодних локаций. В частности, больше не будут работать катки под Аркой дружбы народов и на Контрактовой площади.

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Елку установили на Софийской площади 11 декабря
Елку установили на Софийской площади 11 декабря
Фото: Folk Ukraine / Facebook

На Софийской площади в Киеве 11 января начался демонтаж главной елки страны. Об этом изданию 44.ua рассказали организаторы новогоднего праздника.

Демонтаж елки завершится через несколько дней. Также в столице начался демонтаж всех новогодних локаций. В частности, больше не будут работать катки под Аркой дружбы народов и на Контрактовой площади в Киеве.

Елка простояла в Киеве ровно месяц – 11 декабря ее как раз закончили украшать к новогодним праздникам.

Видео того, как на Софийской площади разбирают главную елку, опубликовали на YouTube-канале "В гостях у Вовика".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Вовика!!! / YouTube

В то же время, как отмечает издание, в городе пока еще продолжает работу, хоть и в ограниченном режиме, "Зимняя страна" на ВДНХ. По сообщению организаторов, для киевлян доступны следующие локации: тюбинговая горка, каток, уличные аттракционы.

С 8 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине начался "карантин зимних каникул". Он продлится до 00.00 25 января. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). Магазины могут продавать еду, лекарства, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, а также бытовую химию.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли. За последние сутки в стране госпитализировали 1372 пациента с COVID-19.

Теги: Киев, Украина, Новый год, карантин, елка
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