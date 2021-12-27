В Торецке объявлена чрезвычайная ситуация из-за нехватки воды

"Сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которой была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сокращением поступления воды в Торецк на 60% от запланированного", – говорится в сообщении.
Из-за аварийной ситуации накануне были проведены ремонтные работы на водопроводе Горловка – Торецк. Однако несмотря на устранение аварии, объем воды не увеличился. По мнению специалистов, это связано с тем, что существует еще один разрыв в серой зоне, для обнаружения и устранения которого потребуется время.
В связи со сложившейся ситуацией водоснабжение в городе будет ограничено.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.