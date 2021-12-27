В Торецке объявлена чрезвычайная ситуация из-за нехватки воды

В связи со сложившейся ситуацией водоснабжение в Торецке будет ограничено Фото: depositphotos.com

"Сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которой была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сокращением поступления воды в Торецк на 60% от запланированного", – говорится в сообщении.

Из-за аварийной ситуации накануне были проведены ремонтные работы на водопроводе Горловка – Торецк. Однако несмотря на устранение аварии, объем воды не увеличился. По мнению специалистов, это связано с тем, что существует еще один разрыв в серой зоне, для обнаружения и устранения которого потребуется время.

В связи со сложившейся ситуацией водоснабжение в городе будет ограничено.