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В Украине 335 человек получили наградное оружие

Министр внутренних дел Арсен Аваков за время каденции президента Украины Владимира Зеленского вручил украинцам 335 единиц огнестрельного оружия.

Аваков за время президентства Зеленского вручил наградное оружие 335 украинцам
Аваков за время президентства Зеленского вручил наградное оружие 335 украинцам
Фото: mvs.gov.ua

За время президентства Владимира Зеленского 335 украинцев получили наградное оружие от министра внутренних дел Арсена Авакова: 242 были награждены в минувшем году, 93 – в нынешнем. Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства внутренних дел Украины на журналистский запрос.

Награждение происходило с момента вступления в должность Зеленского в мае 2019 года до июня 2020-го. Вручение именного огнестрельного оружия за указанный период не осуществлялось.

В МВД отказались назвать профессии, имена и фамилии людей, которым Аваков вручил наградное оружие, уточнив, что все они – граждане Украины, однако вести их учет запрещено украинским законодательством.

3 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем полицейским, 23 июля принимавшим участие в спецоперации по задержанию и обезвреживанию полтавского угонщика Романа Скрипника.

Теги: МВД, оружие, Арсен Аваков, награда
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