В Украине из-за непогоды без электричества осталось 120 населенных пунктов

Больше всего обесточено населенных пунктов во Львовской области Фото: depositphotos.com

Больше всего обесточено населенных пунктов во Львовской области (44). Далее идут Черновицкая (25), Житомирская и Ивано-Франковская (по 20 в каждой области), а также Тернопольская области (11).

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

В ГСЧС предупреждали, что 29 мая в Украине днем ожидаются грозы в западных и центральных областях. В отдельных районах прогнозируются град и шквальный ветер 15–20 м/с. В Киеве и Киевской области также ожидаются грозы, объявлен первый уровень опасности (желтый).