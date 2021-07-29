В Украине из-за непогоды без электричества осталось 120 населенных пунктов

Больше всего обесточено населенных пунктов во Львовской области (44). Далее идут Черновицкая (25), Житомирская и Ивано-Франковская (по 20 в каждой области), а также Тернопольская области (11).
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
В ГСЧС предупреждали, что 29 мая в Украине днем ожидаются грозы в западных и центральных областях. В отдельных районах прогнозируются град и шквальный ветер 15–20 м/с. В Киеве и Киевской области также ожидаются грозы, объявлен первый уровень опасности (желтый).
Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что жаркая погода в Украине продержится до начала следующей недели. Температура воздуха будет колебаться в пределах +29...+34 ºC, в западных областях воздух будет немного свежее: +26...+31 ºC.
В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на август 2021 года, температура будет выше климатической нормы.