В Украине из-за войны могут распространиться инфекционные болезни. Минздрав рассказал, как обезопасить себя

По словам Кузина, есть ряд общих для инфекционных заболеваний симптомов, которые нельзя игнорировать, а стоит сразу же обратиться к врачу. Среди них:

постоянный кашель в течение трех недель и более;

повышенная температура тела более трех дней или если она поднялась выше 39,5 градуса;

боль в грудной клетке;

боль в шее;

рвота;

сыпь;

зуд.

"Если такое есть, нужно максимально быстро обратиться в больницу. Для обращения сейчас даже не нужно иметь декларацию с лечащим врачом", – отметил он.

Также главный санврач советует людям, прибывшим из оккупированных территорий на подконтрольную, сделать пропущенную вакцинацию, особенно это касается детей. И самое главное для профилактики инфекционных болезней – придерживаться гигиены рук.