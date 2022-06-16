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В Украине из-за войны могут распространиться инфекционные болезни. Минздрав рассказал, как обезопасить себя

Главное для профилактики инфекционных болезней придерживаться гигиены рук
Главное для профилактики инфекционных болезней – придерживаться гигиены рук
Фото: depositphotos.com

Из-за войны в Украине могут ухудшиться санитарные условия и как следствие – усугубиться ситуация с инфекционным болезнями. Об этом в интервью Telegraf 15 июня сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.

По словам Кузина, есть ряд общих для инфекционных заболеваний симптомов, которые нельзя игнорировать, а стоит сразу же обратиться к врачу. Среди них:

  • постоянный кашель в течение трех недель и более;
  • повышенная температура тела более трех дней или если она поднялась выше 39,5 градуса;
  • боль в грудной клетке;
  • боль в шее;
  • рвота;
  • сыпь;
  • зуд.

"Если такое есть, нужно максимально быстро обратиться в больницу. Для обращения сейчас даже не нужно иметь декларацию с лечащим врачом", – отметил он.

Также главный санврач советует людям, прибывшим из оккупированных территорий на подконтрольную, сделать пропущенную вакцинацию, особенно это касается детей. И самое главное для профилактики инфекционных болезней – придерживаться гигиены рук.

Контекст:

Кузин не исключает вероятность вспышки холеры на оккупированных территориях. Причина опасности – разрушения инфраструктуры, например цепи водоснабжения и водоочистки. 

В частности, о риске такой вспышки заявляла мэрия Мариуполя, который сейчас в оккупации. Опасаются вспышки в городе также в ВОЗ и британской разведке. 10 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что от дизентерии, холеры и других инфекционных заболеваний до конца года могут умереть примерно 10 тыс. мариупольцев

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, болезнь, Минздрав, инфекция, Игорь Кузин
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