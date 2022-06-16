В Украине из-за войны могут распространиться инфекционные болезни. Минздрав рассказал, как обезопасить себя

По словам Кузина, есть ряд общих для инфекционных заболеваний симптомов, которые нельзя игнорировать, а стоит сразу же обратиться к врачу. Среди них:
"Если такое есть, нужно максимально быстро обратиться в больницу. Для обращения сейчас даже не нужно иметь декларацию с лечащим врачом", – отметил он.
Также главный санврач советует людям, прибывшим из оккупированных территорий на подконтрольную, сделать пропущенную вакцинацию, особенно это касается детей. И самое главное для профилактики инфекционных болезней – придерживаться гигиены рук.
Кузин не исключает вероятность вспышки холеры на оккупированных территориях. Причина опасности – разрушения инфраструктуры, например цепи водоснабжения и водоочистки.
В частности, о риске такой вспышки заявляла мэрия Мариуполя, который сейчас в оккупации. Опасаются вспышки в городе также в ВОЗ и британской разведке. 10 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что от дизентерии, холеры и других инфекционных заболеваний до конца года могут умереть примерно 10 тыс. мариупольцев.