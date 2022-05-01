В Украине проводятся фильтрационные мероприятия с россиянами, въехавшими перед началом вторжения – глава ГБР

"Кроме расследования преступлений, мы также проводим мероприятия по установлению лиц, которые содействуют или содействовали спецслужбам России", – сказал он.

Глава бюро отметил, что с 1 декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года границу Украины на въезд пересекли более 11 тыс. граждан РФ, и они "вовремя не покинули" Украину.

"Поэтому мы сейчас совместно с СБУ и Нацполицией проводим большой объем работы по определению места нахождения этих граждан и проводим с ними соответствующие фильтрационные мероприятия", – объяснил Сухачев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)