В Украине уровень вакцинации от полиомиелита составляет 53% – Минздрав

По его словам, на сегодня под угрозой заражения полиомиелитом – все невакцинированные дети в возрасте до пяти лет.

Кузин призвал родителей вакцинировать детей согласно календарю прививок, а если вакцинация была пропущена, обратиться к педиатру и провести их.