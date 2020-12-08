В Украине в ноябре этого года количество авиарейсов почти на 57% меньше, чем в ноябре 2019-го

При положительном стечении обстоятельств восстановление авиарынка Украины может произойти гораздо раньше прогнозов, заявил глава "Украероруху" Андрей Ярмак.

В Украине в ноябре текущего года количество совершенных авиарейсов на 56,7% меньше, чем в ноябре 2019-го. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба "Украероруху".

Общее количество выполненных в ноябре полетов – 9910. Из них внутренние рейсы – 1909 (-15,6% по сравнению с ноябрем 2019 года), международные рейсы – 4563 (-62%), транзитные рейсы – 3438 (-60%).

Украинские авиакомпании выполнили 3578 полетов (на 53,4% меньше, чем в ноябре прошлого года), иностранные авиакомпании – 6332 рейса (-58,3%).

"Следующий год в авиационном сегменте видится через призму сертифицированной вакцины, новых правил перевозок для пассажиров и новой экономической реальности для авиакомпаний. Возрождение отрасли будет зависеть от макроэкономических факторов с поправками на авиационные узкопрофильные особенности. При положительном стечении обстоятельств восстановление авиарынка может произойти гораздо раньше прогнозов. Особенно это касается Украины", – отметил глава "Украероруху" Андрей Ярмак.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения, сокращенного из-за пандемии коронавируса.