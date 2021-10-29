В Украине внедрят новую модель предоставления услуг центрами занятости – Минэкономики

По словам заместителя министра экономики Светланы Глущенко, приоритеты правительства – уменьшение количества безработных и создание новых рабочих мест.
"Именно поэтому мы модернизируем работу Государственной службы занятости, которая должна стать современным сервисным учреждением с клиентоориентированным подходом к обслуживанию как ищущих работу, так и работодателей", – сказала она.
Введение новой модели предоставления услуг центрами занятости предполагает использование новых технологий и методов, направленных на ускорение трудоустройства и обеспечение эффективного сотрудничества с работодателями.
В частности, новая модель предполагает:
По данным Госслужбы занятости Украины, на 1 января 2021 года на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.
Согласно опросу, проведенному среди украинцев с 24 июля по 1 августа, 44% респондентов считают безработицу основной проблемой Украины.
14 августа премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине снизилась безработица и увеличилось количество рабочих мест.
В январе – сентябре 2021 года услугами центров занятости воспользовался 1 млн человек. Пособие по безработице получали 902 тыс. граждан. При содействии центров занятости було трудоустроено 394 тыс. человек, сообщил сайт ведомства.