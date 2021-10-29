В Украине внедрят новую модель предоставления услуг центрами занятости – Минэкономики

По словам заместителя министра экономики Светланы Глущенко, приоритеты правительства – уменьшение количества безработных и создание новых рабочих мест.

"Именно поэтому мы модернизируем работу Государственной службы занятости, которая должна стать современным сервисным учреждением с клиентоориентированным подходом к обслуживанию как ищущих работу, так и работодателей", – сказала она.

Введение новой модели предоставления услуг центрами занятости предполагает использование новых технологий и методов, направленных на ускорение трудоустройства и обеспечение эффективного сотрудничества с работодателями.

В частности, новая модель предполагает:

предоставление услуг клиентам центра занятости во время первого визита;

обеспечение обмена данными с органами власти с целью минимизации перечня документов, которые должны подавать клиенты;

внедрение институтов карьерного советника и специализированного карьерного советника по инклюзивному трудоустройств;

внедрение института консультанта работодателя и предоставление им пакета персональных услуг для индивидуального подбора кандидатов на вакансии;

цифровизацию услуг, предоставляемых центрами занятости – внедрение электронных сервисов, обеспечение работы электронного кабинета работодателя и электронного кабинета безработного в режиме реального времени.