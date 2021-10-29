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В Украине внедрят новую модель предоставления услуг центрами занятости – Минэкономики

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Украинцы считают безработицу одной из основных проблем страны
Украинцы считают безработицу одной из основных проблем страны
Фото: depositphotos.com

В Украине внедрят новую модель предоставления услуг центрами занятости, соответствующее постановление принято на заседании Кабинета Министров 28 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

По словам заместителя министра экономики Светланы Глущенко, приоритеты правительства – уменьшение количества безработных и создание новых рабочих мест.

"Именно поэтому мы модернизируем работу Государственной службы занятости, которая должна стать современным сервисным учреждением с клиентоориентированным подходом к обслуживанию как ищущих работу, так и работодателей", – сказала она.

Введение новой модели предоставления услуг центрами занятости предполагает использование новых технологий и методов, направленных на ускорение трудоустройства и обеспечение эффективного сотрудничества с работодателями.

В частности, новая модель предполагает:

  • предоставление услуг клиентам центра занятости во время первого визита;
  • обеспечение обмена данными с органами власти с целью минимизации перечня документов, которые должны подавать клиенты;
  • внедрение институтов карьерного советника и специализированного карьерного советника по инклюзивному трудоустройств;
  • внедрение института консультанта работодателя и предоставление им пакета персональных услуг для индивидуального подбора кандидатов на вакансии;
  • цифровизацию услуг, предоставляемых центрами занятости – внедрение электронных сервисов, обеспечение работы электронного кабинета работодателя и электронного кабинета безработного в режиме реального времени.
Контекст:

По данным Госслужбы занятости Украины, на 1 января 2021 года на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.

Согласно опросу, проведенному среди украинцев с 24 июля по 1 августа, 44% респондентов считают безработицу основной проблемой Украины.

14 августа премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине снизилась безработица и увеличилось количество рабочих мест.

В январе – сентябре 2021 года услугами центров занятости воспользовался 1 млн человек. Пособие по безработице получали 902 тыс. граждан. При содействии центров занятости було трудоустроено 394 тыс. человек, сообщил сайт ведомства.

Теги: Украина, безработица, экономика, трудоустройство, Государственная служба занятости, украинцы, госслужба, Минэкономики
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