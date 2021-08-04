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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки заболели COVID-19 почти тысяча человек

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С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

За сутки, 3 августа, в Украине подтвердили 984 новых случая коронавирусной инфекции, проинформировала пресс-служба Минздрава в Facebook.

Среди новых пациентов – 59 детей и 48 медработников. 

Также за прошлые сутки скончалось 43 человека с COVID-19, в больницы попало 572 украинца, выздоровело – 570. 

В понедельник сделали 47,4 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили 2 255 345 случаев заболевания, выздоровело 2 188 273 пациента, 53 024 – умерли. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: болезнь, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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