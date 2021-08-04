В Украине за сутки заболели COVID-19 почти тысяча человек

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди новых пациентов – 59 детей и 48 медработников.

Также за прошлые сутки скончалось 43 человека с COVID-19, в больницы попало 572 украинца, выздоровело – 570.

В понедельник сделали 47,4 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили 2 255 345 случаев заболевания, выздоровело 2 188 273 пациента, 53 024 – умерли.