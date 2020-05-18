В Украине зафиксировали цену на гречку, сахар и хлеб

Постановление Кабинета Министров Украины предусматривает, что субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.

С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины о государственном регулировании цен на товары, имеющие существенное социальное значение, и товары противоэпидемического назначения. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Согласно постановлению, если субъект хозяйствования реализует товары, имеющие важную социальную значимость или относящиеся к товарам противоэпидемического назначения, и планирует увеличение розничной цены на пять и более процентов против розничной цены, то ему необходимо декларировать изменение цен. В дальнейшем нужно декларировать изменение розничной цены при повышении ее на пять и более процентов по сравнению с уже задекларированной розничной ценой, объясняют в Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.

В перечень социально значимых товаров попали:

крупа гречневая;

сахар-песок;

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

хлеб пшенично-ржаной;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная);

вода минеральная негазированная;

масло сливочное жирностью 72%.

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).