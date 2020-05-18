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В Украине зафиксировали цену на гречку, сахар и хлеб

Постановление Кабинета Министров Украины предусматривает, что субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.

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Регулирование цен коснется макаронных изделий, яиц, хлеба, минеральной воды и др.
Регулирование цен коснется макаронных изделий, яиц, хлеба, минеральной воды и др.
Фото: depositphotos.com

С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины о государственном регулировании цен на товары, имеющие существенное социальное значение, и товары противоэпидемического назначения. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Согласно постановлению, если субъект хозяйствования реализует товары, имеющие важную социальную значимость или относящиеся к товарам противоэпидемического назначения, и планирует увеличение розничной цены на пять и более процентов против розничной цены, то ему необходимо декларировать изменение цен. В дальнейшем нужно декларировать изменение розничной цены при повышении ее на пять и более процентов по сравнению с уже задекларированной розничной ценой, объясняют в Госпродпотребслужбе.

Отмечается, что постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.

В перечень социально значимых товаров попали:

  • крупа гречневая;
  • сахар-песок;
  • мука пшеничная высшего сорта;
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
  • хлеб пшенично-ржаной;
  • яйца куриные категории С1;
  • птица (тушка куриная);
  • вода минеральная негазированная;
  • масло сливочное жирностью 72%.

В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).

Теги: Украина, Кабинет Министров, лекарства, цены, продукты
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