В Украине зафиксировали цену на гречку, сахар и хлеб

С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины о государственном регулировании цен на товары, имеющие существенное социальное значение, и товары противоэпидемического назначения. Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.
Согласно постановлению, если субъект хозяйствования реализует товары, имеющие важную социальную значимость или относящиеся к товарам противоэпидемического назначения, и планирует увеличение розничной цены на пять и более процентов против розничной цены, то ему необходимо декларировать изменение цен. В дальнейшем нужно декларировать изменение розничной цены при повышении ее на пять и более процентов по сравнению с уже задекларированной розничной ценой, объясняют в Госпродпотребслужбе.
Отмечается, что постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.
В перечень социально значимых товаров попали:
В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).