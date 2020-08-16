В Украине зарегистрировано более 1,6 тыс. новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1637 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне в Украине был зарегистрирован максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии – 1847 новых случаев COVID-19.
Общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 91 356. Количество умерших от COVID-19 достигло 2068 человек, 24 из них скончались за прошедшие сутки. Выздоровело 47 822 пациентов (392 – за прошедшие сутки). Активных случаев коронавирусной болезни на сегодняшний день 41 466.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харьковской (228), Черновицкой (183) и Ивано-Франковской (158) областях. Ни одного – в Луганской области.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 14 августа коронавирусом в мире заразилось 21 459 699 человек. Жертвами COVID-19 стало 771 063 человека, выздоровело 13 445 842.