В Украине зарегистрировано более 1,6 тыс. новых случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 91 356. Количество умерших от COVID-19 достигло 2068 человек, выздоровело 47 822 пациентов.

Накануне в Украине был зарегистрирован максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии Фото: depositphotos.com

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1637 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне в Украине был зарегистрирован максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии – 1847 новых случаев COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 91 356. Количество умерших от COVID-19 достигло 2068 человек, 24 из них скончались за прошедшие сутки. Выздоровело 47 822 пациентов (392 – за прошедшие сутки). Активных случаев коронавирусной болезни на сегодняшний день 41 466.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 3213;

Волынская область – 4644;

Днепропетровская область – 1725;

Донецкая область – 1088;

Житомирская область – 2430;

Закарпатская область – 6246;

Запорожская область – 1085;

Ивано-Франковская область – 6626;

Киев – 10 538;

Киевская область – 4530;

Кировоградская область – 742;

Луганская область – 178;

Львовская область – 11 951;

Николаевская область – 808;

Одесская область – 4963;

Полтавская область – 548;

Ровенская область – 7538;

Сумская область – 854;

Тернопольская область – 3732;

Харьковская область – 6065;

Херсонская область – 299;

Хмельницкая область – 1581;

Черкасская область – 1148;

Черновицкая область – 7617;

Черниговская область – 1206.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харьковской (228), Черновицкой (183) и Ивано-Франковской (158) областях. Ни одного – в Луганской области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 14 августа коронавирусом в мире заразилось 21 459 699 человек. Жертвами COVID-19 стало 771 063 человека, выздоровело 13 445 842.