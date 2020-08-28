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В Украину из-за ограничений въезда сегодня не пустили 80 иностранцев

Начиная с полуночи 28 августа в Украину смогли попасть около 1 тыс. иностранных граждан, сообщил "Укринформу" представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

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Кабинет Министров принял решение об ограничении въезда в Украину из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса
Кабинет Министров принял решение об ограничении въезда в Украину из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса
Фото: depositphotos.com

В Украину из-за ограничений въезда для иностранцев сегодня не пустили уже 80 человек. Об этом "Укринформу" сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Отказали во въезде 80 иностранцам из-за того, что они не подпадают под исключения, установленные правительством", – пояснил Демченко.

В то же время он отметил, что начиная с полуночи 28 августа в Украину смогли попасть около 1 тыс. иностранных граждан. Они подпадали под исключения, поэтому им разрешили въехать в страну.

С 29 августа по 28 сентября границу Украины закрыли для иностранцев. Такое решение приняли на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций.

По данным СМИ, проект решения представлял глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, тогда как предыдущие карантинные меры, касавшиеся иностранцев, принимались по предложению Министерства здравоохранения Украины. Правительство приняло такое постановление для того, чтобы не пустить в Украину хасидов, которые каждую осень едут в Умань на праздник Рош а-Шана (в этом году будут праздновать с 18-го по 20 сентября), пишет "Европейская правда".

Теги: Украина, граница, Госпогранслужба, Андрей Демченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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