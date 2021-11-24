В Винницкой области чиновник ВСУ собирал для спецслужб РФ данные о подразделениях противовоздушной обороны Украины – СБУ

Сейчас проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети российских спецслужб Фото: ssu.gov.ua

В ходе следственных действий у подозреваемого изъяли незаконно полученные материалы о системах защиты оборонных объектов Украины, в том числе подразделениях боевой авиации.

Сейчас проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети российских спецслужб.

Установлено, что чиновник скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Для этого он незаконно копировал секретные оборонные сведения и хранил их по месту жительства.

"Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен факт добровольного обретения гражданства РФ его двумя близкими родственниками. По данным следствия, до 2017 года они постоянно проживали на территории временно оккупированной АР Крым. При этом один из них скрыл наличие российского гражданства при поступлении в одно из заведений высшего образования Вооруженных сил Украины. По материалам СБУ ему отменен допуск к гостайне, он уволен из рядов военного вуза", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.