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В Волынской области инженер-программист райбольницы подделывал COVID-документы, используя цифровую подпись врачей – СБУ

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Инженер-программист райбольницы продавал COVID-документы пациентам больницы или "клиентам" через интернет
Инженер-программист райбольницы продавал COVID-документы пациентам больницы или "клиентам" через интернет
Фото: ssu.gov.ua

В Волынской области инженер-программист райбольницы подделывал международные свидетельства о вакцинации от COVID-19, его разоблачила Служба безопасности Украины. Об этом 8 октября сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что сотрудник медучреждения использовал электронную цифровую подпись врачей для доступа к электронной системе eHealth, а бланки документов распечатывал в рабочем кабинете.

Международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 он продавал пациентам больницы или "клиентам" через интернет.

Стоимость одного поддельного документа с внесением сведений в eHealth составляла 2 тыс. грн, без – 1,5 тыс. грн.

"За время существования "бизнеса" работник медучреждения внес в систему около 50 недостоверных записей о вакцинации жителей Волынской области. Сейчас правоохранительные органы установили имена всех граждан, которые воспользовались противоправными услугами злоумышленника. Их данные будут удалены из системы", – говорится в сообщении.

Следственные действия для выявления всех причастных к схеме проводятся в рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

В Минздраве рассказали, что с начала 2021 года правоохранители открыли 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал 5 октября о первом вынесенном судом Украины решении по делу о подделке COVID-сертификата.

Теги: интернет, СБУ, Волынская область, вакцинация, больница, уголовный кодекс, правоохранители, документы, медики, мошенник, подделка, Служба безопасности Украины, eHealth, продажа, прививки, COVID-сертификат
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