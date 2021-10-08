В Волынской области инженер-программист райбольницы подделывал COVID-документы, используя цифровую подпись врачей – СБУ

Отмечается, что сотрудник медучреждения использовал электронную цифровую подпись врачей для доступа к электронной системе eHealth, а бланки документов распечатывал в рабочем кабинете.

Международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 он продавал пациентам больницы или "клиентам" через интернет.

Стоимость одного поддельного документа с внесением сведений в eHealth составляла 2 тыс. грн, без – 1,5 тыс. грн.

"За время существования "бизнеса" работник медучреждения внес в систему около 50 недостоверных записей о вакцинации жителей Волынской области. Сейчас правоохранительные органы установили имена всех граждан, которые воспользовались противоправными услугами злоумышленника. Их данные будут удалены из системы", – говорится в сообщении.

Следственные действия для выявления всех причастных к схеме проводятся в рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).