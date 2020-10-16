ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Вооруженных силах Украины зафиксирована еще одна смерть от COVID-19

12-й жертвой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах Украины стал сотрудник ВСУ во Львовской области, сообщили военные медики.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ВСУ COVID-19 болеет 944 человека
В ВСУ COVID-19 болеет 944 человека
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

От коронавирусной инфекции умер сотрудник Вооруженных сил Украины, он стал 12-й жертвой COVID-19 в ВСУ. Об этом 16 октября проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

"Зафиксирован 12-й летальный случай от коронавируса... 15 октября умер работник ВСУ (Львовская область)... Остро заболел 13 октября, когда появилась одышка и сухой кашель. В этот же день обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Новояворовской ЦРБ с предварительным диагнозом "негоспитальная двусторонняя нижнедолевая пневмония", – говорится в сообщении.

Положительный ПЦР-тест на коронавирус пациент сдал 14 октября. На следующий день состояние его здоровья ухудшилось, и он скончался. Помимо COVID-19, у пациента были хронические сопутствующие заболевания.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 14 человек... Дома под присмотром медицинской службы находится 71 человек", – рассказали в медсилах ВСУ.

Больше всего инфицированных выявили з последние сутки в Киеве и области – 23 человека.

"По состоянию на 10.00 16 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 944 человека. Всего за время пандемии выздоровели 3126 человек", – уточнили военные медики.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/180884490185189

По состоянию на 16 октября в Украине зафиксировано 287 231 случаев коронавирусной инфекции, из которых 5992 – за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 5408 больных, 121 919 пациентов вылечились.

Теги: смерть, военные, Львовская область, пневмония, жертвы, ВСУ, медики, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, реанимация, коронавирус, командование медицинских сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Очень прикольненько получилось!". Комаровский с бокалом в руке показал "ключевой момент" празднования дня рождения в море
"Очень прикольненько получилось!". Комаровский с бокалом в руке показал "ключевой момент" празднования дня рождения в море
  Дорофеева: Очень хочется увидеть людей, которые не скребут деньги на концерт, а легко их покупают
  Дорофеева: Очень хочется увидеть людей, которые не скребут деньги на концерт, а легко их покупают
"Прекрасное тело! Игривое личико! Озорной характер!". Дочь Брежневой снялась в купальнике
"Прекрасное тело! Игривое личико! Озорной характер!". Дочь Брежневой снялась в купальнике
  "Осколки". Билык презентовала песню о любви. Аудио
  "Осколки". Билык презентовала песню о любви. Аудио
  Monster Hunter. Вышел трейлер экранизации игры с Йовович в главной роли. Видео
  Monster Hunter. Вышел трейлер экранизации игры с Йовович в главной роли. Видео
Гвоздева показала встречу дочери с новорожденным братом и назвала его имя
Гвоздева показала встречу дочери с новорожденным братом и назвала его имя
Педан рассказал, почему отказался от предложений уйти в политику
Педан рассказал, почему отказался от предложений уйти в политику
"Не люблю диеты. Не занимаюсь спортом". Бадоева рассказала, как следит за фигурой
"Не люблю диеты. Не занимаюсь спортом". Бадоева рассказала, как следит за фигурой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS