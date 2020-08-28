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В ВСУ от COVID-19 лечатся почти 600 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 52 новых случая инфицирования коронавирусом.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 1023 человека
Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 1023 человека
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 28 августа в Вооруженных силах Украины от COVID-19 лечатся 593 человека. Об этом в Facebook сообщает командование медицинских сил ВСУ.

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано 52 новых случая инфицирования коронавирусом.

На лечении в учреждениях здравоохранения находится 11 человек. В Национальном военно-медицинском клиническом центре – двое военнослужащих, в Военно-медицинском клиническом центре Восточного региона – трое военных, в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона – четверо военнослужащих, в Военно-медицинских клинических центрах Южного и Центрального региона – по одному военному. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую медпомощь.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек. В Киевской области – девять военнослужащих и шесть работников ВСУ, во Львовской области – восемь военных и трое сотрудников ВСУ, в Черновицкой области – один военнослужащий и четыре работника ВСУ, в Одесской области – четверо военных и один сотрудник ВСУ, в Закарпатской, Ровенской, Житомирской, Ивано-Франковской и Винницкой областях – по одному военнослужащему. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 1023 человека, зафиксировано шесть летальных случаев.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/167994848140820

По состоянию на сегодняшний день в Украине общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 114 497, умер 2451 человек, 55 083 пациента выздоровели.

Теги: военные, ВСУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, командование медицинских сил
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