В ВСУ за сутки COVID-19 заболело 33 военнослужащих

Всего за время пандемии в Вооруженных силах Украины от COVID-19 выздоровело 767 человек, шесть человек умерли.

В ВСУ за сутки 11 человек попали в больницы из-за COVID-19 Фото: depositphotos.com

По состоянию на утро 16 августа в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 429 человек. Об этом сообщили в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заболевания COVID-19. Из них 11 человек госпитализированы: шестеро находятся в Национальном военно-медицинский клинический центре, двое – в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, двое – в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, один – в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона и еще один – в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона. Их состояние здоровья удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 23 человека. Во Львовской области – три военнослужащих и два работника ВСУ, в Киевской – 10 военнослужащих и пять работников ВСУ, в Одесской области – один военнослужащий и в Житомирской – два работника ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровело 767 человек, шесть умерли. На изоляции сейчас находится 733 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине общее число подтвержденных случаев заражения достигло 91 356, а количество умерших – 2068 человек.

К утру 14 августа коронавирусом в мире заразилось 21 459 699 человек. Жертвами COVID-19 стали 771 063 человека, выздоровело 13 445 842.