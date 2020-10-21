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В ВСУ зафиксирован 131 новый случай коронавируса, это суточный рекорд

По состоянию на 21 октября в Вооруженных силах Украины от COVID-19 лечат 1107 человек, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

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На изоляции находится 394 военных
На изоляции находится 394 военных
Фото: depositphotos.com

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрирован 131 новый случай коронавируса, сообщает 21 октября в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

Это рекордный суточный показатель. Ранее наибольшее количество инфицированных за сутки в ВСУ было зафиксировано 8 октября – 126.

Всего по состоянию на 10.00 21 октября в Вооруженных силах Украины от COVID-19 лечат 1107 человек. На изоляции находится 394 военных.

За время пандемии выздоровели 3433 военнослужащих, зафиксировано 14 летальных случаев.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/182132690060369

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество больных достигло 315 826 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали уже 5927 украинцев, а выздоровели 132 219 человек.

Теги: Украина, военные, ВСУ, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, командование медицинских сил
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