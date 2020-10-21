В ВСУ зафиксирован 131 новый случай коронавируса, это суточный рекорд

По состоянию на 21 октября в Вооруженных силах Украины от COVID-19 лечат 1107 человек, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрирован 131 новый случай коронавируса, сообщает 21 октября в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

Это рекордный суточный показатель. Ранее наибольшее количество инфицированных за сутки в ВСУ было зафиксировано 8 октября – 126.

Всего по состоянию на 10.00 21 октября в Вооруженных силах Украины от COVID-19 лечат 1107 человек. На изоляции находится 394 военных.

За время пандемии выздоровели 3433 военнослужащих, зафиксировано 14 летальных случаев.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее количество больных достигло 315 826 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали уже 5927 украинцев, а выздоровели 132 219 человек.