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В Закарпатской области полицейский насмерть сбил двух человек на мотоцикле

Мотоцикл, на котором ехали два человека, патрульный полицейский на внедорожнике Subaru сбил на выезде из села Ракошино Закарпатской области.

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В полиции говорят, что мотоцикл ехал без включенного ближнего света фар
В полиции говорят, что мотоцикл ехал без включенного ближнего света фар
Фото: Поліція Одеської області / Facebook

Вечером 12 июня на выезде из села Ракошино Закарпатской области патрульный полицейский насмерть сбил двух человек, которые ехали на мотоцикле. Об этом 13 июня сообщила в Facebook патрульная полиция Закарпатской области.

"Инспектор, предварительно трезвый, в свой выходной день, двигаясь на своем автомобиле Subaru Forester, осуществил обгон в разрешенном месте. Во время выполнения маневра допустил столкновение с мотоциклом, который двигался навстречу. По показаниям водителей-очевидцев... мотоцикл двигался без включенного ближнего света фар", – рассказал заместитель начальника управления патрульной полиции в Закарпатской области Валерий Найман.

Оба человека, находившиеся на мотоцикле (водитель и пассажир), погибли на месте ДТП.

"Патрульный получил телесные повреждения", – уточнил Найман.

В ДТП разбираются следователи, отметили правоохранители.

https://www.facebook.com/zakpolice/videos/2499156230385457/

Теги: ДТП, полиция, патрульная полиция, мотоцикл, Закарпатская область, полицейский, погибшие, автомобиль
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