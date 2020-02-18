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Вблизи Северо-Крымского канала обнаружили тайник с оружием – СБУ

В Каланчакском районе Херсонской области правоохранители нашли в тайнике два ручных противотанковых гранатомета, 1,2 кг тротила и 1 кг пиротехнической смеси, сообщила пресс-офицер Херсонского областного управления СБУ Виктория Шакула.

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Боеприпасы были завернуты в полиэтиленовые пакеты
Боеприпасы были завернуты в полиэтиленовые пакеты
Фото: Виктория Шакула / Facebook

В Каланчакском районе Херсонской области вблизи Северо-Крымского канала правоохранители обнаружили схрон. Об этом 18 февраля в Facebook сообщила пресс-офицер Херсонского областного управления СБУ Виктория Шакула.

"Из тайника правоохранители изъяли два ручных противотанковых гранатомета, 1,2 кг тротила и 1 кг пиротехнической смеси, завернутые в полиэтиленовые пакеты", – отметила она.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 266 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1476429182532047&id=100004949385311

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Теги: СБУ, Украина, оружие, Северо-Крымский канал, тайник, правоохранители, уголовное производство
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