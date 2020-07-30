Въезжающим с временно оккупированных территорий не придется проходить самоизоляцию – Госпогранслужба Украины

С 1 августа лицам, следующим в Украину с временно оккупированных территорий, не надо проходить двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Иностранцам, которые следуют в Украину, надо иметь страховой полис Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

У граждан, которые будут следовать с временно оккупированных территорий, с 1 августа не будут требовать проходить двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Внесены изменения в постановления правительства, которые регламентируют порядок пересечения линии разграничения и границы с Крымом. И фактически, граждане, которые будут следовать с оккупированных территорий, не должны устанавливать приложение "Дій вдома" и, соответственно, отправляться на самоизоляцию", – рассказал он.

Он подчеркнул, что иностранцам, которые следуют в Украину, надо иметь страховой полис, независимо от страны происхождения и того, находится ли она в "зеленой" или "красной" зоне.

"Есть исключения, это иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, которых определяют как беженцев. Страховой полис также не нужен дипломатам, представителям официальных международных учреждений и военнослужащим стран НАТО, которые следуют для подготовки Вооруженных сил или участия в учениях", – отметил Демченко.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

Кабинет Министров Украины опубликовал постановление №641 от 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается с 1-го до 31 августа. Постановлением определены минимальные (для регионов из "зеленой" зоны) и максимальные (для "красной" зоны) карантинные ограничения.

По состоянию на 30 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 68 794 (+1197), 1673 из них умерли (+23), 38 154 выздоровели (+760).