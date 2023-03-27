"Виноват всегда только обидчик. Точка". Лисовой прокомментировал резонансное решение суда в связи с сексуальным насилием над школьницей в Закарпатье

Лисовой пообещал приложить все усилия, чтобы довести дело "до того окончания, которого оно заслуживает" Фото: Оксен Лісовий / Facebook

"То, что случилось в Закарпатье, сам факт и приговор суда по этому вопиющему случаю требуют немедленной синергии правозащитников, общественных активистов, образовательного сообщества и лидеров мнений, чтобы никакие предубеждения, никакие связи, никакие стигмы не стали на пути справедливого решения. Я как отец двух сыновей, как мужчина, который много видел в жизни, настаиваю на том, что виноват всегда только обидчик. Точка", – написал Лисовой.

Министр считает, что этот случай свидетельствует о чувстве безнаказанности, уверенности в том, что все можно решить и замять.

"И о том, что в школах мы до сих пор не учим детей тому, что важнее любых формул, подлежащих со сказуемыми и нуклеиновых кислот, – взаимодействию друг с другом, пониманию эмоций и уважению к личным границам", – написал он.

Лисовой пообещал вместе с коллегами приложить все усилия, чтобы довести дело "до того окончания, которого оно заслуживает".

"Мы не для того проходили болезненные и жертвенные трансформации, майданы и войну за ценности, чтобы общество до сих пор проявляло толерантность к принципам, эффективно работавшим в 90-х", – подытожил министр.