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"Виноват всегда только обидчик. Точка". Лисовой прокомментировал резонансное решение суда в связи с сексуальным насилием над школьницей в Закарпатье

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Лисовой пообещал приложить все усилия, чтобы довести дело "до того окончания, которого оно заслуживает"
Лисовой пообещал приложить все усилия, чтобы довести дело "до того окончания, которого оно заслуживает"
Фото: Оксен Лісовий / Facebook

Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что решение Воловецкого райсуда свидетельствует о неверной расстановке приоритетов в украинских школах, где не учат детей "взаимодействию и уважению к личным границам". Об этом он написал 26 марта в Facebook.

"То, что случилось в Закарпатье, сам факт и приговор суда по этому вопиющему случаю требуют немедленной синергии правозащитников, общественных активистов, образовательного сообщества и лидеров мнений, чтобы никакие предубеждения, никакие связи, никакие стигмы не стали на пути справедливого решения. Я как отец двух сыновей, как мужчина, который много видел в жизни, настаиваю на том, что виноват всегда только обидчик. Точка",  написал Лисовой. 

Министр считает, что этот случай свидетельствует о чувстве безнаказанности, уверенности в том, что все можно решить и замять.

"И о том, что в школах мы до сих пор не учим детей тому, что важнее любых формул, подлежащих со сказуемыми и нуклеиновых кислот, – взаимодействию друг с другом, пониманию эмоций и уважению к личным границам"– написал он.

Лисовой пообещал вместе с коллегами приложить все усилия, чтобы довести дело "до того окончания, которого оно заслуживает".

"Мы не для того проходили болезненные и жертвенные трансформации, майданы и войну за ценности, чтобы общество до сих пор проявляло толерантность к принципам, эффективно работавшим в 90-х",  подытожил министр. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0uLQB9zSiBSX2wj3iDM8DfRYBsGsypFBDPBVCGu9dRjQZvhzzroUU8Tjc8JRJpe8Bl&id=100054814783029

Контекст:

16 марта Воловецкий районный суд в Закарпатье вынес приговор трем подросткам, которые обвинялись в групповом изнасиловании школьницы в селе Верхние Ворота.

Дело рассматривали по ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Но суд признал подростков виновными по ч. 3 ст. 153 (совершение действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу). 

Подростков приговорили к пяти годам лишения свободы, при этом судья Оксана Софилканич освободила их от наказания, назначив два года испытательного срока.

Приговор вызвал резонанс в социальных сетях, многие украинцы возмутились мягкостью приговора. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что права пострадавшей девочки на защиту и справедливый суд были нарушены и он берет дело под свой контроль. 

После этого в Офисе генпрокурора сообщили, что прокуратура Закарпатской области подает апелляцию на решение Воловецкого районного суда.

По словам главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты, фигурантов изолировали от пострадавшей, они учатся дистанционно. Девочке предложат перейти в другую школу

Теги: образование, Закарпатье, изнасилование, приговор, школьники, сексуальное насилие, насилие, подростки, суд, школа, Оксен Лисовой
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