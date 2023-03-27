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Прокуратура обжалует условный приговор трем подросткам, изнасиловавшим школьницу в Закарпатье

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Решение суда будет обжаловано
Решение суда будет обжаловано
Фото: depositphotos.com

Прокуратура готовится обжаловать приговор Воловецкого районного суда, который приговорил трех подростков, совершивших сексуальное насилие над 14-летней девочкой, к условному заключению. Об этом 27 марта в Telegram сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшей и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что вынесенный судом приговор еще не вступил в законную силу.

Контекст:

16 марта Воловецкий районный суд в Закарпатье вынес приговор трем подросткам, которые обвинялись в групповом изнасиловании школьницы.

Дело рассматривали по ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Но суд признал подростков виновными по ч. 3 ст. 153 (совершение действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу). 

Подростков приговорили к пяти годам лишения свободы, при этом судья Оксана Софилканич освободила их от наказания, назначив два года испытательного срока.

Приговор вызвал резонанс в социальных сетях, украинцы возмутились мягкостью приговора. Стуацию донесли до Офиса генерального прокурора и Высшего совета правосудия. Девочке собирают адвокатов, а телеведущая Маша Ефросинина нашла ей психолога.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что права пострадавшей девочки на защиту и справедливый суд были нарушены, и он берет дело под свой контроль.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Закарпатье, изнасилование, сексуальное насилие, подростки, суд, Офис генпрокурора
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