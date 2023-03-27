Прокуратура обжалует условный приговор трем подросткам, изнасиловавшим школьницу в Закарпатье

"Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшей и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", – говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что вынесенный судом приговор еще не вступил в законную силу.
16 марта Воловецкий районный суд в Закарпатье вынес приговор трем подросткам, которые обвинялись в групповом изнасиловании школьницы.
Дело рассматривали по ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Но суд признал подростков виновными по ч. 3 ст. 153 (совершение действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу).
Подростков приговорили к пяти годам лишения свободы, при этом судья Оксана Софилканич освободила их от наказания, назначив два года испытательного срока.
Приговор вызвал резонанс в социальных сетях, украинцы возмутились мягкостью приговора. Стуацию донесли до Офиса генерального прокурора и Высшего совета правосудия. Девочке собирают адвокатов, а телеведущая Маша Ефросинина нашла ей психолога.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что права пострадавшей девочки на защиту и справедливый суд были нарушены, и он берет дело под свой контроль.