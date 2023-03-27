Прокуратура обжалует условный приговор трем подросткам, изнасиловавшим школьницу в Закарпатье

"Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшей и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что вынесенный судом приговор еще не вступил в законную силу.