Закарпатских насильников изолировали от пострадавшей, девочке предложат перейти в другую школу – глава ОВА

Он отметил, что прокуратура Закарпатской области подает апелляцию на решение Воловецкого районного суда, которое вызвало волну общественного возмущения.
Также Микита подчеркнул, что фигуранты с момента совершения преступления не посещали школу вместе с потерпевшей, а находились под домашним арестом. После приговора суда они учатся дистанционно и фактически изолированы от девочки, написал он.
"Соответствующим службам дал поручение безотлагательно законным путем блокировать любую возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками вне зависимости от окончательного решения суда. Семье потерпевшей будут предложены другие учебные заведения области для продолжения обучения ребенка. Перечень таких учебных заведений уже сформирован. Окончательное решение за родителями", – сообщил глава ОВА.
Он отметил, что держит ситуацию под личным контролем.
16 марта Воловецкий районный суд в Закарпатье вынес приговор трем подросткам, которые обвинялись в групповом изнасиловании школьницы в селе Верхние Ворота.
Дело рассматривали по ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Но суд признал подростков виновными по ч. 3 ст. 153 (совершение действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу).
Подростков приговорили к пяти годам лишения свободы, при этом судья Оксана Софилканич освободила их от наказания, назначив два года испытательного срока.
Приговор вызвал резонанс в социальных сетях, украинцы возмутились мягкостью приговора. Ситуацию донесли до Офиса генерального прокурора и Высшего совета правосудия. Девочке собирают адвокатов, а телеведущая Маша Ефросинина нашла ей психолога.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что права пострадавшей девочки на защиту и справедливый суд были нарушены и он берет дело под свой контроль.