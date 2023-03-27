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Закарпатских насильников изолировали от пострадавшей, девочке предложат перейти в другую школу – глава ОВА

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Глава ОВА взял под контроль нашумевшее дело
Глава ОВА взял под контроль нашумевшее дело
Фото: Віктор Микита - голова Закарпатської ОДА / Facebook

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита заявил 27 марта в Telegram, что провел совещание с руководством правоохранительных органов и представителями профильных департаментов и служб ОВА относительно резонансного дела об изнасиловании несовершеннолетней девочки тремя подростками.

Он отметил, что прокуратура Закарпатской области подает апелляцию на решение Воловецкого районного суда, которое вызвало волну общественного возмущения.

Также Микита подчеркнул, что фигуранты с момента совершения преступления не посещали школу вместе с потерпевшей, а находились под домашним арестом. После приговора суда они учатся дистанционно и фактически изолированы от девочки, написал он.

"Соответствующим службам дал поручение безотлагательно законным путем блокировать любую возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками вне зависимости от окончательного решения суда. Семье потерпевшей будут предложены другие учебные заведения области для продолжения обучения ребенка. Перечень таких учебных заведений уже сформирован. Окончательное решение за родителями", – сообщил глава ОВА.

Он отметил, что держит ситуацию под личным контролем.

Контекст:

16 марта Воловецкий районный суд в Закарпатье вынес приговор трем подросткам, которые обвинялись в групповом изнасиловании школьницы в селе Верхние Ворота.

Дело рассматривали по ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Но суд признал подростков виновными по ч. 3 ст. 153 (совершение действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу). 

Подростков приговорили к пяти годам лишения свободы, при этом судья Оксана Софилканич освободила их от наказания, назначив два года испытательного срока.

Приговор вызвал резонанс в социальных сетях, украинцы возмутились мягкостью приговора. Ситуацию донесли до Офиса генерального прокурора и Высшего совета правосудия. Девочке собирают адвокатов, а телеведущая Маша Ефросинина нашла ей психолога.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что права пострадавшей девочки на защиту и справедливый суд были нарушены и он берет дело под свой контроль.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Закарпатье, изнасилование, Закарпатская ОГА, сексуальное насилие, Виктор Микита
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