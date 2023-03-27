Закарпатских насильников изолировали от пострадавшей, девочке предложат перейти в другую школу – глава ОВА

Он отметил, что прокуратура Закарпатской области подает апелляцию на решение Воловецкого районного суда, которое вызвало волну общественного возмущения.

Также Микита подчеркнул, что фигуранты с момента совершения преступления не посещали школу вместе с потерпевшей, а находились под домашним арестом. После приговора суда они учатся дистанционно и фактически изолированы от девочки, написал он.

"Соответствующим службам дал поручение безотлагательно законным путем блокировать любую возможность одновременного посещения школы пострадавшей и насильниками вне зависимости от окончательного решения суда. Семье потерпевшей будут предложены другие учебные заведения области для продолжения обучения ребенка. Перечень таких учебных заведений уже сформирован. Окончательное решение за родителями", – сообщил глава ОВА.

Он отметил, что держит ситуацию под личным контролем.