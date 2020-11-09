Во Львове от COVID-19 умер заведующий отделением областной инфекционной больницы

Умерший от COVID-19 завотделением Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк "не сильно" обращал внимание на свое здоровье, отметила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

От коронавирусной инфекции скончался заведующий отделением гепатита Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк. Об этом 8 ноября в Facebook сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

"Игоря Ивановича не стало сегодня, его организм не справился с осложнениями при коронавирусе... Сложно воспринимать такую ужасную реальность, но мы должны вместе противостоять пандемии – разными способами, каждый на своем месте", – написал он.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская отметила в Facebook, что Мартынюку было 56 лет.

"Это какой-то беспробудный и беспросветный кошмар. Игорь Иванович, бессменный заведующий отделениями гепатитов во Львовской областной инфекционной больнице. Прекрасный врач и человек. Еще летом что-то там рассказывал министру во время нашего визита. Веселый, смешной, с потрясающим чувством юмора и, как все доктора, не сильно обращающий внимание на свое здоровье. Добрый. Любящий свою семью, свою работу, людей, коллег, больных и вообще жизнь. 56 лет", – написала она.

В Украине на 9 ноября зафиксировано 469 018 случаев коронавирусной инфекции, из них 8687 – за последние сутки. Скончалось 8565 больных с COVID-19, выздоровело 209 143 человек.

Во Львовской области с начала эпидемии подтверждено 33 754 случая инфицирования.