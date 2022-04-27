Вода в Ирпень подается из Киева – КГГА

В результате обстрелов водопроводно-канализационное хозяйство Ирпеня было разрушено.
"Проложены две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроены водопроводные колодцы. Трубопроводы транспортировались на больших барабанах длиной одного отрезка 430 метров, что существенно сократило скорость монтажа. Теперь Ирпень соединен с водопроводной системой Киева, вода в город будет поставляться со столичных водопроводных станций", – отметили в сообщении.
В "Киевводоканале" сообщили, что были готовы обеспечить водой близлежащие населенные пункты, так как водопроводное хозяйство столицы имеет свободные мощности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. За три дня до этого президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".
Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры (115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены) – 71% от территории города, подчеркнуло в Facebook местное информационное агентство ITV. В частности, оккупанты обстреляли четыре учебные заведения и три учреждения здравоохранения.
На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд. Об этом 19 апреля сообщил глава Инвестиционного совета Ирпеня, экс-мэр города Владимир Карплюк.