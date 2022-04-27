Вода в Ирпень подается из Киева – КГГА

Экс-мэр Ирпеня считает, что на восстановление города понадобится около $1 млрд Фото: dbr.gov.ua

В результате обстрелов водопроводно-канализационное хозяйство Ирпеня было разрушено.

"Проложены две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроены водопроводные колодцы. Трубопроводы транспортировались на больших барабанах длиной одного отрезка 430 метров, что существенно сократило скорость монтажа. Теперь Ирпень соединен с водопроводной системой Киева, вода в город будет поставляться со столичных водопроводных станций", – отметили в сообщении.

В "Киевводоканале" сообщили, что были готовы обеспечить водой близлежащие населенные пункты, так как водопроводное хозяйство столицы имеет свободные мощности.

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