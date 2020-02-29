Вселенский патриарх считает, что Россия признает ПЦУ – Ткаченко

Вселенский патриарх Варфоломей считает, что Россия признает Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом народный депутат Украины, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко проинформировал в Facebook 29 февраля, в день рождения Варфоломея.
Сообщение нардеп написал в Стамбуле, где он вместе с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским встретился с вселенским патриархом.
"Патриарх в хорошем настроении и рад будет при первой возможности посетить Киев. Говорит, что в скором времени стоит ожидать признания ПЦУ другими православными церквями. Последней будет Москва, по его словам", – отметил Ткаченко.
29 февраля 2020 года Варфоломею исполнилось 80 лет.
Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата (КП) и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.
В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.
В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.