Вселенский патриарх считает, что Россия признает ПЦУ – Ткаченко

По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко, вселенский патриарх Варфоломей ожидает признания Православной церкви Украины другими православными церквями.

Вселенский патриарх Варфоломей считает, что Россия признает Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом народный депутат Украины, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко проинформировал в Facebook 29 февраля, в день рождения Варфоломея.

Сообщение нардеп написал в Стамбуле, где он вместе с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским встретился с вселенским патриархом.

"Патриарх в хорошем настроении и рад будет при первой возможности посетить Киев. Говорит, что в скором времени стоит ожидать признания ПЦУ другими православными церквями. Последней будет Москва, по его словам", – отметил Ткаченко.

29 февраля 2020 года Варфоломею исполнилось 80 лет.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата (КП) и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.