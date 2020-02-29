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Вселенский патриарх считает, что Россия признает ПЦУ – Ткаченко

По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко, вселенский патриарх Варфоломей ожидает признания Православной церкви Украины другими православными церквями.

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Варфоломею исполнилось 80 лет
Варфоломею исполнилось 80 лет
Фото: ЕРА

Вселенский патриарх Варфоломей считает, что Россия признает Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом народный депутат Украины, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко проинформировал в Facebook 29 февраля, в день рождения Варфоломея.

Сообщение нардеп написал в Стамбуле, где он вместе с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским встретился с вселенским патриархом.

"Патриарх в хорошем настроении и рад будет при первой возможности посетить Киев. Говорит, что в скором времени стоит ожидать признания ПЦУ другими православными церквями. Последней будет Москва, по его словам", – отметил Ткаченко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2885350244865892&id=100001728355058

29 февраля 2020 года Варфоломею исполнилось 80 лет.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата (КП) и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.

Теги: Александр Ткаченко, Варфоломей, Православная церковь Украины, ПЦУ
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