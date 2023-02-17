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ОБЩЕСТВО

"Я могу и отказать в обслуживании. Я – хозяин". В Одессе женщину "попросили уйти" из кафе после просьбы обслуживать на украинском

В отношении владельца кафе составили админпротокол. Он утверждает, что посетительница "все перекрутила"
В отношении владельца кафе составили админпротокол. Он утверждает, что посетительница "все перекрутила"
Фото: suspilne.media

В Одессе составили протокол об административном правонарушении в отношении владельца кафе Cafe de Fleur, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень 17 февраля.

Видео, на котором зафиксировано, как женщине в этом кафе отказали в обслуживании на украинском, 16 февраля опубликовали в TikTok общественной организации "Робимо вам нерви".

На этом видео мужчина говорит посетительнице: "Я могу и отказать в обслуживании. Правильно? Я – хозяин кафе". Он отказался общаться с ней на украинском, а женщина рядом рассказала об обучении в школе на русском языке. После этого посетительницу попросили выйти якобы под предлогом, что кафе закрывается. Женщина вышла, но вызвала полицию.

"Суспільне" отметило, что посетительница – представительница организации "Робимо вам нерви" и замечание делала от имени ОО.

Представитель языкового омбудсмена в Одесской области Ярослава Витко-Присяжнюк, комментируя инцидент, подчеркнула: обслуживание на украинском – это не прихоть клиента, а требование украинского законодательства. 

"Выгонять клиентку из заведения из-за просьбы обслуживать на государственном языке – это больше, чем просто нарушение законодательства. Думаю, владелец кафе сегодня вполне почувствовал реакцию общества на подобное", – написала она в Facebook 16 февраля. 

https://www.facebook.com/yaroslava.vitko/posts/pfbid0nZfCq7aMan5KiR6bXoDFbKfZYccdHkSF5rXKLyMDq8YDGEfL5zmaPEdWhr7hetsEl

Кремень добавил, что за нарушение требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрена административная ответственность. 

"Размер штрафа составляет от 3400 до 8500 грн, если нарушение совершено впервые. За повторное за год нарушение будет налагаться штраф от 8500 до 11 900 грн", – напомнил он. 

https://www.facebook.com/govuamova/posts/pfbid02gHYy6CPay7gxT5YJFXj7PXNk2P4gL2oiwa3utweaBp8w9aSu9hvGd167Q2mL1ZkLl

Владелец кафе заявил "Суспільному", что посетительница "перекрутила все". Он утверждает, что женщине не отказывали в обслуживании, "инцидент высосан из пальца", а кафе "уже хотели закрывать", когда та зашла с подругой. 

"То, что ее не обслуживали, – это ложь. Подошел мой работник и начал по-украински обслуживать и вообще никаких проблем у него не возникало с украинским, но почему-то девушка как-то все это извратила, что будто ее выгнали отсюда, не захотели ее обслуживать. Инцидент был просто высосан из пальца, и я считаю, что как-то стоит наказать эту девушку за такое, – заявил владелец кафе. – Мы просили ее уйти действительно, когда уже закрывали кафе, а не так, как она сказала, что мы ее выгнали и закрыли кафе". 

Контекст:

Согласно Конституции Украины, единственным государственным языком в стране является украинский, но государство гарантирует свободное использование русского и других языков национальных меньшинств.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Кремень рассказывал, что никто не может обязать работника сферы услуг обслуживать клиентов на негосударственном языке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, языковой закон, украинский язык, штраф, законодательство, омбудсмен, женщины, девушка, Тарас Кремень, язык
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